Дзюба не включён в расширенный состав футболистов сборной России, Смолов и Черышев включены

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16 августа 2021, 16:17

Валерий Карпин, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Тренерский штаб сборной России во главе с главным наставником Валерием Карпиным выбрал футболистов для выступления в составе российской команды на осенних играх и подготовки к матчам квалификации Чемпионата мира-2022.

Всего в составе на осенние матчи отборочного турнира 31 футболист:

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в список не попал. Вместо него вызван форвард молодежной сборной и «Динамо» Константин Тюкавин.

По сведениям РБК, атакующий хавбек «Динамо» Арсен Захарян — лучший молодой игрок России по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), отказался представлять на международных турнирах сборную Армении ради выступлений за сборную России.

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