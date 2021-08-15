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На 76-м году жизни умер один из лучших бомбардиров в истории футбола Герд Мюллер

, 16:34

На 76-м году жизни умер один из лучших бомбардиров в истории футбола Герд Мюллер
Герд Мюллер, фото: SVEN SIMON/ globallookpress.com

В воскресенье, 15 августа, на 76-м году жизни скончался чемпион мира и Европы по футболу, один из лучших нападающих в истории Герд Мюллер. Об этом сообщили на сайте мюнхенской «Баварии».

«Известие о смерти Герда Мюллера глубоко тронуло всех нас. Он - одна из величайших легенд в истории "Баварии", его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории "Баварии" и всего немецкого футбола. Как игрок и как личность Герд Мюллер, как никто другой, поддерживал "Баварию" и ее развитие до одного из лучших клубов мира», - говорится в заявлении.

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан отметил, что футболист «навсегда останется в сердцах» людей. В 2015 году ФК объявил о болезни Мюллера. Спортсмен страдал от Альцгеймера.

Герд Мюллер за свою карьеру выступал за «ТСВ 1861 Нёрдлинген», «Баварию» и американский «Форт-Лодердейд Страйкерс», становился лучшим бомбардиром мировых и европейских первенств. В 1970 году футболист стал обладателем «Золотого мяча».

В ноябре 2020 года  от острой сердечной недостаточности скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. 

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