Ягудин поздравил Авербуха и Арзамасову с рождением сына

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15 августа 2021, 13:30 Источник: Пятый канал

Алексей Ягудин и Илья Авербух, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фигурист Алексей Ягудин поздравил своего коллегу, друга Илью Авербуха и актрису театра и кино Лизу Арзамасову с рождением ребенка. 14 августа звезда сериала «Папины дочки» поделилась радостной новостью с поклонниками.

«Поздравляю нашего непосредственного начальника Илью Авербуха и актрису театра и кино Лизу Арзамасову с рождением сына! Все чувствуют себя прекрасно»,- отметил спортсмен.

Ягудин назвал Авербуха другом, а также пожелал новоиспечённым родителям человеческого счастья, гармонии и наикрепчайшего здоровья.

«Все на данный момент прекрасно. Все здоровы, все счастливы, пищим просто от счастья!» - заключил он.

Ранее Лиза Арзамасова показала первый семейный снимок из родильной палаты.

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