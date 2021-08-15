Ягудин поздравил Авербуха и Арзамасову с рождением сына

Фигурист Алексей Ягудин поздравил своего коллегу, друга Илью Авербуха и актрису театра и кино Лизу Арзамасову с рождением ребенка. 14 августа звезда сериала «Папины дочки» поделилась радостной новостью с поклонниками.
«Поздравляю нашего непосредственного начальника Илью Авербуха и актрису театра и кино Лизу Арзамасову с рождением сына! Все чувствуют себя прекрасно»,- отметил спортсмен.
Ягудин назвал Авербуха другом, а также пожелал новоиспечённым родителям человеческого счастья, гармонии и наикрепчайшего здоровья.
«Все на данный момент прекрасно. Все здоровы, все счастливы, пищим просто от счастья!» - заключил он.
Ранее Лиза Арзамасова показала первый семейный снимок из родильной палаты.
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