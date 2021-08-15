Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями

Актриса Лиза Арзамасова в субботу, 14 августа, поделилась с поклонниками радостной новостью - они с Ильей Авербухом стали родителями. Звезда сериала «Папины дочки» показала первый семейный снимок из родильной палаты.
На фотографии Авербух запечатлён с младенцем на руках. Фигурист прижал ребёнка к груди, повернув к камере спиной. Арзамасова нежно обнимает мужа и новорождённого малыша.
«Счастье…А♾А», - написала актриса в Instagram.
Новоиспеченных родителей с рождением ребенка поспешили поздравить коллеги по шоу-бизнесу. Одной из первых на радостную новость отреагировала актриса Елизавета Боярская.
«Поздравляю!! Счастья вашей чудесной семье», - обратилась она к супругам.
Приятные слова также написали телеведущая Екатерина Стриженова, фигуристка Евгения Медведева, актриса Ирина Пегова и певица Анита Цой.
«Крепко обнимаю, счастья и здоровья малышу», - добавила телеведущая Регина Тодоренко.
Для Лизы это первый ребенок, у Ильи Авербуха есть 17-летний сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости