Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 августа 2021, 11:43

Лиза Арзамасова, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса Лиза Арзамасова в субботу, 14 августа, поделилась с поклонниками радостной новостью - они с Ильей Авербухом стали родителями. Звезда сериала «Папины дочки» показала первый семейный снимок из родильной палаты.

На фотографии Авербух запечатлён с младенцем на руках. Фигурист прижал ребёнка к груди, повернув к камере спиной. Арзамасова нежно обнимает мужа и новорождённого малыша.

«Счастье…А♾А», - написала актриса в Instagram.

Новоиспеченных родителей с рождением ребенка поспешили поздравить коллеги по шоу-бизнесу. Одной из первых на радостную новость отреагировала актриса Елизавета Боярская.

«Поздравляю!! Счастья вашей чудесной семье», - обратилась она к супругам.

Приятные слова также написали телеведущая Екатерина Стриженова, фигуристка Евгения Медведева, актриса Ирина Пегова и певица Анита Цой.

«Крепко обнимаю, счастья и здоровья малышу», - добавила телеведущая Регина Тодоренко.

Для Лизы это первый ребенок, у Ильи Авербуха есть 17-летний сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости