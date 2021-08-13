Синхронистка Шишкина заявила, что на Олимпиаде спортсмены из других стран поддерживали россиян

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13 августа 2021, 10:41

олимпийские кольца, Swen Pförtner/dpa

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина в беседе с журналистами сообщила, что многие представители других сборных на Олимпиаде в Токио считали наложенные на РФ спортивные санкции глупыми.

Синхронистка отметила, что целый ряд спортсменов не понимал смысла спортивных санкций в отношении России. По словам Аллы Шишкиной, она и ее товарищи по команде не ощущали на себе каких-либо косых взглядов в рамках Олимпийских игр в Токио, более того, многие поддерживали россиян.

Олимпийская чемпионка уточнила в беседе с RT, что, в частности, поддержку оказывали украинские спортсменки, с которыми россиянки близко дружат.

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