Альберт Батыргазиев рассказал о своих чувствах после возвращения в Россию из Токио

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12 августа 2021, 10:36

Альберт Батыргазиев, фото: vk.com/alba_boxing86

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, вернувшись в Россию из Токио, рассказал о своих чувствах.

Он поблагодарил всех за внимание, людей, которые пришли поприветствовать и поздравить олимпийцев в центр Москвы.

По признанию боксера, у него были предчувствия, и он не сомневался, что встречать атлетов соберётся очень много народу.

Боксер одержал победу на Играх 5 августа, а закрытие состоялось 8 числа. За эти дни он размышлял, "начинал понимать", что олимпийцам "удалось вписать свои имена в историю".

"Я благодарен всем, кто причастен к моей победе: тренерам, специалистам и руководителям. Это наш общий успех", — сказал Батыргазиев, завоевавший на летних Олимпийских играх в Токио золотую медаль турнира по боксу в весовой категории до 57 кг, в интервью RT.

Останавливаться на достигнутом Альберт Батыргазиев не собирается.

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