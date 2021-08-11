Путин поручил наградить российских спортсменов, получивших медали на ОИ в Токио

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11 августа 2021, 19:46

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград российским спортсменам, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Гимнастка Дина Аверина, взявшая серебряную медаль, награждена орденом Дружбы. Эту же награду присвоили еще 26 спортсменам: легкоатлетке Марии Ласицкене, фехтовальщице Софии Поздняковой и Софьи Великой, пловцу Евгению Рылову, теннисисту Андрею Рублеву, стрелку Виталине Бацарашкиной и другим.

Кроме того, орденом Александра Невского награждены синхронистки Светлана Ромашина, Александра Пацкевич и Алла Шишкина; орденом Почета - гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев.

Другие олимпийцы, получившие серебро и бронзу, награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней.

Напомним, что судейство гимнастки Дины Авериной в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио вызвало активное обсуждение среди общественности и в СМИ. Российская спортсменка заработала серебряную медаль, хотя получившая золотую медаль израильтянка Линой Ашрам совершила ошибку – уронила ленту во время своего выступления.

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