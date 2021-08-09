Украинская спортивная судья Виноградная объяснила поражение российской гимнастки на ОИ в Токио «трудностью тела»
9 августа 2021, 12:36
Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная прокомментировала жалобы россиян на судейство индивидуального многоборья в рамках соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Она объяснила поражение российской спортсменки Дины Авериной.
«Всё решила трудность тела. Преимущество израильтянки Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли обойти эту разницу даже за счёт более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом», - отметила судья.
Виноградная добавила, что израильская гимнастка сделала другие, более сложные повороты.
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