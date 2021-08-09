Украинская спортивная судья Виноградная объяснила поражение российской гимнастки на ОИ в Токио «трудностью тела»

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9 августа 2021, 12:36

Дина Аверина, фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO/ globallookpress.com

Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная прокомментировала жалобы россиян на судейство индивидуального многоборья в рамках соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Она объяснила поражение российской спортсменки Дины Авериной.

«Всё решила трудность тела. Преимущество израильтянки Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли обойти эту разницу даже за счёт более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом», - отметила судья.

Виноградная добавила, что израильская гимнастка сделала другие, более сложные повороты.

Ранее тренер израильской гимнастки Линой Ашрам прокомментировала скандал из-за судейства.

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