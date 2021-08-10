Алина Кабаева заявила, что Дина Аверина выступала на Олимпиаде отлично, а Линой Ашрам сделала грубейшую ошибку

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10 августа 2021, 15:59 Источник: Алина Кабаева

vk.com/club_averina_dina_arina

Алина Кабаева, известная чемпионка по художественной гимнастике, как и все специалисты и поклонники этого вида спорта отметила негативное судейство на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

В эфире телеканала «Россия 1» Кабаева отметила, что было очевидно - судьи на Олимпиаде в Токио не хотели отдавать победу россиянке Дине Авериной, и победительницей стала израильтянка Линой Ашрам.

Весь мир видел, как во время заключительного выступления с лентой Ашрой уронила ленту. "Она у неё валялась", - заметила легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Некомпетентные люди могут не знать, что потеря предмета в художественной ​гимнастике - грубейшая ошибка. Это подтвердила олимпийская чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы Алина Кабаева.​

Алина Кабаева отметила, что Дина Аверина выступала прекрасно, выполнила все четыре программы отлично, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля.

Прославленная гимнастка подчеркнула, что многие виды спорта судят арбитры из стран НАТО, и россияне выигрывают. "Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень", - полагает Кабаева.

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Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова тренера олимпийской чемпионки в индивидуальном многоборье в художественной гимнастке Линой Ашрам Айелет Зуссман.

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