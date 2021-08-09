Татьяна Тарасова ответила тренеру Линой Ашрам, назвавшей победу гимнастки на Олимпиаде в Токио заслуженной

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9 августа 2021, 17:08

Татьяна Тарасова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова тренера олимпийской чемпионки в индивидуальном многоборье в художественной гимнастке Линой Ашрам Айелет Зуссман.

После того, как Линой Ашрам уронила ленту, а ей дали золото, начался настоящий скандал в спортивном мире, а не только в художественной гимнастике.

Впервые россиянки остались без золота. У многократной чемпионки мира Дины Авериной - серебро, ее сестра Арина - четвертая. Специалисты и поклонники этого вида спорта возмущены судейством.

Тренер новоиспеченной победительницы Игр рада, что у неё теперь есть олимпийская чемпионка.

По словам Айелет Зуссман, россиянки - одни из главных соперниц, но для Линой это были лучшие соревнования в карьере.

Татьяна Тарасова напомнила, что россиянки за день до соревнований в квалификации с этой же программой обыграли Линой Ашрам. "Вижу ли я в этом политику? Да", - заявила Тарасова.

Как и Ирина Винер она считает, что Россия просто всем надоела со своими победами.

Тарасова подчеркнула, что за такой результат надо спрашивать у судей, а тренерам не хочется работать после таких нечестных соревнований.

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