Татьяна Тарасова ответила тренеру Линой Ашрам, назвавшей победу гимнастки на Олимпиаде в Токио заслуженной
9 августа 2021, 17:08
Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова тренера олимпийской чемпионки в индивидуальном многоборье в художественной гимнастке Линой Ашрам Айелет Зуссман.
После того, как Линой Ашрам уронила ленту, а ей дали золото, начался настоящий скандал в спортивном мире, а не только в художественной гимнастике.
Впервые россиянки остались без золота. У многократной чемпионки мира Дины Авериной - серебро, ее сестра Арина - четвертая. Специалисты и поклонники этого вида спорта возмущены судейством.
Тренер новоиспеченной победительницы Игр рада, что у неё теперь есть олимпийская чемпионка. По словам Айелет Зуссман, россиянки - одни из главных соперниц, но для Линой это были лучшие соревнования в карьере. Татьяна Тарасова напомнила, что россиянки за день до соревнований в квалификации с этой же программой обыграли Линой Ашрам. "Вижу ли я в этом политику? Да", - заявила Тарасова.
Как и Ирина Винер она считает, что Россия просто всем надоела со своими победами. Тарасова подчеркнула, что за такой результат надо спрашивать у судей, а тренерам не хочется работать после таких нечестных соревнований.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.