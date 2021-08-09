Лукашенко, комментируя инцидент с Тимановской на Олимпиаде, заявил, что легкоатлеткой «управляли»

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9 августа 2021, 14:29 Источник: БелТа

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами прокомментировал инцидент со спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх, которые накануне завершились в Токио.

Кристина Тимановская в соцсетях подвергла критике решение руководства сборной Белоруссии, когда узнала, что ее заявили на эстафету 4 × 400 метров на Олимпиале. Впоследствии спортсменка попросила помощи у МОК, утверждая, что ее пытаются вывезти из Токио без согласия. 2 августа в Министерстве иностранных дел Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы.

Александр Лукашенко в разговоре с представителями СМИ выразил уверенность в том, что легкоатлетка сама бы не сделала ничего подобного. Президент Белоруссии убежден, что Кристиной Тимановской "управляли". "Она из Японии, в Токио, связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали дословно: "Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, – это сотрудники КГБ", – подчеркнул Лукашенко и добавил, что в Японии белорусских спецслужб не было, поскольку в Минске подобное не практикуют.

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