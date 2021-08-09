На организацию Олимпийских игр в Париже планируется потратить €7,1 миллиарда

Организаторы Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в столице Франции Париже, планируют потратить на мероприятие , а также на благоустройство старых и строительство новых объектов 7,1 миллиарда евро.
В 2016 году французские власти составили план организации Олимпийских игр стоимостью 6,5 миллиарда евро. С того момента бюджет увеличился, наблюдатели полагают, что по мере приближения Олимпиады цифры продолжат расти.
Согласно действующему в настоящий момент плану, сами организационные мероприятия обойдутся в 3,9 миллиарда евро. Данная часть затрат, как предполагается, будет покрыта посредством частных инвестиций, в частности, 1,2 миллиарда евро выделит Международный олимпийский комитет (МОК).
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