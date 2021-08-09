За время Олимпиады в Токио выявили 458 случаев заражения COVID-19

За время проведения Олимпийских игр в Японии специалисты в общей сложности зарегистрировали 458 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в отчете оргкомитета "Токио-2020".
За минувшие сутки было подтверждено 28 случаев заболевания. Максимальный суточный прирост зараженных – 31 – был выявлен 5 августа. Подчеркивается, что статистика охватывает период с 1 июля, когда началась финальная стадия подготовки к Олимпиаде.
За время Игр и подготовительного периода было проведено более 650 тысяч тестов на COVID-19. Положительными оказались 0,02%.
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