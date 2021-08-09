Аргументы Недели Здоровье 13+

Эпидемиолог Плоскирева сообщила, что постковидный синдром может развиться через 24 недели после острой фазы заболевания

, 09:16 Источник: РИА Новости

Эпидемиолог Плоскирева сообщила, что постковидный синдром может развиться через 24 недели после острой фазы заболевания
медик, фото: pixels.com

Заместитель директора по клинической работе Центрально научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала сроки появления симптомов постковидного синдрома.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели»,- пояснила она.

Плоскирева добавила, что у пациентов, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.

Ранее гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов сообщил, что у его пациентов после COVID-19 обострялись холециститы и панкреатиты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Спорт

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его словам, результаты сборной РФ для него «примерно оправдались».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью