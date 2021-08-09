Эпидемиолог Плоскирева сообщила, что постковидный синдром может развиться через 24 недели после острой фазы заболевания

Заместитель директора по клинической работе Центрально научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала сроки появления симптомов постковидного синдрома.
«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели»,- пояснила она.
Плоскирева добавила, что у пациентов, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.
Ранее гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов сообщил, что у его пациентов после COVID-19 обострялись холециститы и панкреатиты.
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