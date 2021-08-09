Эпидемиолог Плоскирева сообщила, что постковидный синдром может развиться через 24 недели после острой фазы заболевания

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9 августа 2021, 09:16 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Заместитель директора по клинической работе Центрально научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала сроки появления симптомов постковидного синдрома.

«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели»,- пояснила она.

Плоскирева добавила, что у пациентов, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.

Ранее гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов сообщил, что у его пациентов после COVID-19 обострялись холециститы и панкреатиты.

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