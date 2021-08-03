Терапевт Харлов заявил, что многие пациенты жалуются на различные проявления постковидного синдрома

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 августа 2021, 22:02 Источник: Звезда

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов заявил в беседе с журналистами в среду, 3 августа, что переболевшие коронавирусом нового типа регулярно жалуются на обострение хронических заболеваний.

Никита Харлов сообщил, что среди его пациентов встречались те, у которых после перенесенной коронавирусной инфекции обострялись холециститы и панкреатиты. Кроме того, у ряда граждан COVID-19 приводил к появлению синдрома раздраженного кишечника и усилению запоров.

Врач заметил, что коронавирус может также "ударить" по нервной системе и привести к депрессивному состоянию. Более того, у некоторых людей начали проявляться астма и бронхит.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости