Церемония закрытия Олимпийских игр началась в Токио
8 августа 2021, 14:56
Торжественная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр днем в воскресенье началась на Национальном стадионе в Токио. Олимпиада в этом году проходила в столице Японии с 23 июля по 8 августа.
Сообщается, что сборная России вышла на парад атлетов на церемонии закрытия Олимпиады.
Российская сборная завоевала в рамках Олимпийских игр в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. В общем медальном зачете команда из РФ заняла пятое место и стала третьей по общему количеству наград на Олимпиаде, передает RT.
Ранее сегодня стало известно, что в столице Японии у Национального стадиона проходит акция противников спортивного мероприятия.
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