В Токио на фоне церемонии закрытия Олимпийских игр проходит акция противников мероприятия
8 августа 2021, 13:14
В воскресенье, 8 августа, в Токио, где в ближайшее время начнется церемония закрытия Олимпийских игр, проходит акция противников спортивного мероприятия. Об этом сообщили сегодня журналисты.
Уточняется, что в 200 метрах от национального олимпийского стадиона находятся десятки человек с транспарантами, растяжками и флагами.
Представители СМИ сообщили, что митингующие выкрикивают лозунги и призывают местные власти не проводить Паралимпийские игры, которые должны состояться в Токио с 24 августа по 5 сентября. Главным аргументом участников акции является сложная эпидемиологическая ситуация в столице Японии из-за новой волны распространения COVID-19. Отмечается, что протестующие взяты полицейскими в плотное кольцо.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.