В Токио на фоне церемонии закрытия Олимпийских игр проходит акция противников мероприятия

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8 августа 2021, 13:14

олимпийские кольца, Swen Pförtner/dpa

В воскресенье, 8 августа, в Токио, где в ближайшее время начнется церемония закрытия Олимпийских игр, проходит акция противников спортивного мероприятия. Об этом сообщили сегодня журналисты.

Уточняется, что в 200 метрах от национального олимпийского стадиона находятся десятки человек с транспарантами, растяжками и флагами.

Представители СМИ сообщили, что митингующие выкрикивают лозунги и призывают местные власти не проводить Паралимпийские игры, которые должны состояться в Токио с 24 августа по 5 сентября. Главным аргументом участников акции является сложная эпидемиологическая ситуация в столице Японии из-за новой волны распространения COVID-19. Отмечается, что протестующие взяты полицейскими в плотное кольцо.

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