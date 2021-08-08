Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

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8 августа 2021, 09:51

олимпийские кольца, Friso Gentsch/dpa

Российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом стало известно после того, как британка Лорен Прайс победила в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг.

Всего у сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио смогли завоевать больше "золота", чем на предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На Играх в Лондоне команда также получила 20 золотых наград.

В Токио россиянам удалось превзойти результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по количеству медалей. В Рио-де-Жанейро сборная получила 56 наград, в Лондоне – 68. К настоящему моменту в Токио у российских спортсменов 70 медалей.

Первыми на Олимпийских играх в Японии в медальном зачете стали США, на втором месте оказался Китай, на третьем – Япония, на четвертом – Великобритания.

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