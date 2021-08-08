Ни один российский спортсмен не заразился COVID-19 во время Олимпиады в Токио

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8 августа 2021, 08:35 Источник: ТАСС

тест на COVID-19, pixabay.com

Главный врач российской сборной на Олимпийских играх в Токио Андрей Жолинский заявил, что ни один спортсмен из РФ не заразился коронавирусом в Олимпийской деревне в ходе проведения мероприятия.

Андрей Жолинский заявил, что среди 0,02% спортсменов, которые заразились COVID-19 на Олимпиаде в Японии, не оказалось россиян.

Напомним, что всего из-за коронавируса нового типа в Олимпийских играх в Токио не приняли участие двое российских спортсменов – каратистка Анна Чернышева и пловец Илья Бородин. Первая сдала тест, который показал положительный результат, в аэропорту по прилете в Японию, а Бородин не вылетел в Токио в связи с положительным результатом теста, сделанным еще в России.

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