Российские гандболистки завоевали «серебро» на Олимпийских играх

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8 августа 2021, 10:39

гандбол, pixabay.com

В воскресенье женская сборная России по гандболу завоевала "серебро" на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Токио. Россиянки в финале уступили команде из Франции со счетом 25:30.

Бронзовую медаль получили на Олимпиаде гандболистки из Норвегии, которые одержали победу над шведскими спортсменками со счетом 36:19. "Золото" Олимпийских игр в Токио завоевали гандболистки из Франции.

Ранее сегодня стало известно, что российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

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