Российские гандболистки завоевали «серебро» на Олимпийских играх
8 августа 2021, 10:39
В воскресенье женская сборная России по гандболу завоевала "серебро" на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Токио. Россиянки в финале уступили команде из Франции со счетом 25:30.
Бронзовую медаль получили на Олимпиаде гандболистки из Норвегии, которые одержали победу над шведскими спортсменками со счетом 36:19. "Золото" Олимпийских игр в Токио завоевали гандболистки из Франции.
Ранее сегодня стало известно, что российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио.
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