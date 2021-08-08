Сборная России по художественной гимнастике завоевала «серебро» на Олимпиаде в Токио

Аргументы Недели → Спорт 13+

8 августа 2021, 07:08

олимпийские кольца, Swen Pfoertner/dpa

Российская сборная по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль в групповом многоборье и принесла своей команде 70-ю медаль на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Токио.

Российские спортсменки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко набрали 44,200 балла в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами. По итогам двух упражнений в сумме сборная России получила 90,400 балла.

Данная медаль стала 70-й для российской сборной на Олимпиаде в Японии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости