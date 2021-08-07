Маргарита Симоньян считает, что израильская гимнастка Линой Ашрам должна вернуть медаль

Маргарита Симоньян, российская журналистка, главный редактор телеканала RT, присоединилась к возмущенным судейством "художниц" на Олимпиаде-2020 в Токио. Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам.
Специалистов в этом виде спорта возмутило, что Линой уронила ленту, а ей снизили лишь 0,7 балла. Россиянок Дину и Арину Авериных оценивали гораздо жестче.
По итогам всех выступлений Дина Аверина заняла второе место, а Арина - четвертое.
Маргарита Симоньян опубликовала в Инстаграм фото расстроенной Дины Авериной и написала: "Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал".
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"Какие же космические твари", - эмоционально высказалась Симоньян и добавила, "у израильтянки есть один шанс остаться человеком — вернуть медаль". Смотреть Игры в Токио Симоньян больше не хочет.
Напомним, Линой Ашрам принесла Израилю первое золото в истории Олимпийский игр среди женщин.
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