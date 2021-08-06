Карпин подтвердил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес готов играть за сборную России по футболу

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6 августа 2021, 21:02

Марио Фернандес, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в пятницу сообщил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес готов играть за национальную команду. Карпин лично встречался с футболистом в Москве и обсудил с ним его участие в сборной.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Марио Фернандес отказался выступать за сборную.

Карпин рассказал, что несколько дней они с Фернандесом говорили по телефону. "В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную", - цитирует Карпина пресс-служба сборной РФ по футболу.

Карпин будет работать только со сборной, в "Ростове" его заменит Юрий Семин.

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