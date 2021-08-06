Велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали «бронзу» на Олимпиаде
6 августа 2021, 12:10
Российские спортсменки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в пятницу, 6 августа, стали бронзовыми призерами Олимпийских игр, которые сейчас проходят в столице Японии, в велотреке в дисциплине мэдисон.
Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская по итогам гонки заработали 26 очков. Золотую медаль в велотреке завоевали сегодня спортсменки из Великобритании, которые набрали 78 очков. Серебро взяли участницы Олимпийских игр из Дании с 35 очками.
Российские велогонщицы принесли сборной России 61-ю медаль на Олимпиаде в Токио.
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