Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио

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6 августа 2021, 10:06

олимпийские кольца, Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency

Утром в пятницу, 6 августа, российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпиады, которая в настоящий момент проходит в столице Японии, в весовой категории до 91 килограмма.

Муслим Гаджимагомедов в финальном поединке уступил по очкам кубинскому боксеру Хулио ла Крусу (0-5), который в итоге стал двукратным олимпийским чемпионом. Бронзовыми призерами Олимпиады в данном весе являются новозеландец Дэвид Ньика и бразилец Абнер Тейшейра.

Отметим, что россиянин принес своей стране 60-ю медаль на Олимпийских играх.

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