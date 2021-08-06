Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио
6 августа 2021, 10:06
Утром в пятницу, 6 августа, российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль Олимпиады, которая в настоящий момент проходит в столице Японии, в весовой категории до 91 килограмма.
Муслим Гаджимагомедов в финальном поединке уступил по очкам кубинскому боксеру Хулио ла Крусу (0-5), который в итоге стал двукратным олимпийским чемпионом. Бронзовыми призерами Олимпиады в данном весе являются новозеландец Дэвид Ньика и бразилец Абнер Тейшейра.
Отметим, что россиянин принес своей стране 60-ю медаль на Олимпийских играх.
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