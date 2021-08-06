Россиянка Магомедалиева завоевала «бронзу» в боксе на Олимпийских играх в Токио

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6 августа 2021, 08:39

олимпийские кольца, Swen Pförtner/dpa

Российская спортсменка Зенфира Магомедалиева завоевала "бронзу" на Олимпийских играх, которые в настоящий момент проходят в Токио. Она стала призером соревнований по боксу в весовой категории до 75 кг.

Согласно последней информации, россиянка Зенфира Магомедалиева в полуфинальном поединке боксерского турнира в весовой категории до 75 кг проиграла китаянке Ли Цянь. Данный бой завершился победой спортсменки из Китая единогласным решением судей.

Отметим, что это 59-я медаль России на Олимпиаде в Токио.

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