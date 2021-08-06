Россиянка Магомедалиева завоевала «бронзу» в боксе на Олимпийских играх в Токио
6 августа 2021, 08:39
Российская спортсменка Зенфира Магомедалиева завоевала "бронзу" на Олимпийских играх, которые в настоящий момент проходят в Токио. Она стала призером соревнований по боксу в весовой категории до 75 кг.
Согласно последней информации, россиянка Зенфира Магомедалиева в полуфинальном поединке боксерского турнира в весовой категории до 75 кг проиграла китаянке Ли Цянь. Данный бой завершился победой спортсменки из Китая единогласным решением судей.
Отметим, что это 59-я медаль России на Олимпиаде в Токио.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.