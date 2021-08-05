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5 августа 2021, 10:55

Альберт Батыргазиев, фото из соцсети ВКонтакте

Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Золото 23-летнего уроженца Дагестана - пятнадцатая награда высшей пробы в копилке сборной России на Играх. Россиянин выступает в весовой категории до 57 килограммов.

В финале он победил американца Дьюка Рэгана. Новоиспеченный олимпийский чемпион поделился после поединка, что "ни для кого не секрет, что спорт объединяет". По мнению Альберта, не бывает "плохих людей, плохой нации или страны", но "в семье не без уродов".

Он призвал "стараться делать всем наставления, чтобы все менялись в лучшую сторону". "Хочу, чтобы все знали: проявить доброту — это не слабость. Будьте добрее друг к другу, бокс объединяет", - цитирует Батыргазиева МАТЧ-ТВ. Альберт Батыргазиев - студент факультет физической культуры и спорта Нижневартовского госуниверситета.

Россиянин Глеб Бакши также сегодня взял бронзу боксёрского турнира до 75 кг.

В полуфинале российский боксер по очкам раздельным решением судей уступил бразильцу Эберту Консейсану.

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