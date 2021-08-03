Борец Муса Евлоев принес России очередное «золото» на Олимпиаде в Токио

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3 августа 2021, 15:12

олимпийские кольца, Panoramic/Keystone Press Agency

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев днем во вторник, 3 августа, принес своей сборной "золото" Олимпийских игр, которые проходят сейчас в Токио, в весовой категории до 97 килограммов.

Сегодня Муса Евлоев в финале победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении со счетом 5-1. Это "золото" стало тринадцатым для России на Олимпиаде в Японии. В полуфинале российский спортсмен одолел соперника из Польши Тадеуша Михалика со счетом 7-1.

Отметим, что на счету Евлоева две победы и одно "серебро" на чемпионатах мира, а также два "золота" кубка мира.

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