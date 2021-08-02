Что происходило в выходные на Олимпиаде в Токио: яркие события

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2 августа 2021, 23:56 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Лентяя Олимпиада в самом разгаре, и с каждым днем гонка за медали становится ожесточеннее. И околоспортивные скандалы не утихают. За выходные сборной России удалось завоевать только две золотые медали, хотя прогнозы на уикенд были оптимистичнее. В итоге в общем медальном зачете наша страна опустилась с четвертого на пятое место.

Радостным событием субботы на Олимпиаде в Токио для сборной России стала победа саблисток Ольги Никитиной, Софьи Великой и Софьи Поздняковой в командных соревнованиях. Поединок против сборной Франции был крайне напряженным.

Вчера сборной ОКР удалось завоевать еще одну медаль высшего достоинства. В миксте смешанная теннисная пара Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, созданная всего за несколько дней до начала Олимпиады, обыграла еще один российский дуэт - Елену Веснину и Аслана Карацева. В итоге сразу две награды в копилке нашей сборной - золото Павлюченковой и Рублева и серебро Весниной и Карцева.

Серебро сборной России на вчерашних олимпийских соревнованиях принесли гимнастка Анастасия Ильянкова и мужская сборная по фехтованию в составе Антона и Кирилла Бородачевых, Владислава Мыльникова и Тимура Сафина.

В соревнованиях на брусьях Ильянкова обошла американку Сунису Ли, но уступила победу Нине Дервель из Бельгии. Сборная российских фехтовальщиков обыграла в полуфинале сборную США в командной рапире, а вот золото в итоге досталось французам.

Еще один допинговый скандал разгорелся прямо на Олимпиаде. На этот раз в него попала одна из претенденток на золото в женском забеге на 200 метров Блессинг Окагбаре. Нигерийку, которая занимает пятое место мирового рейтинга в беге на 100 метров, сняли с соревнований после предварительных забегов из-за положительного теста на гормон роста.

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