Российский борец греко-римского стиля Семенов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио
2 августа 2021, 14:56
Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов в понедельник, 2 августа, завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в столице Японии, в весовой категории до 130 килограммов.
Согласно последней информации, в борьбе за бронзу россиянин одержал победу над чилийским спортсменом Ясмани Акоста Фернандесом. Таким образом, Сергей Семенов принес своей стране 50-ю медаль Олимпийских игр в Токио.
Ранее сегодня стало известно, что российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала "бронзу" в вольных упражнениях, набрав 14,166 балла.
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