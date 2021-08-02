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Российский борец греко-римского стиля Семенов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио

, 14:56

Российский борец греко-римского стиля Семенов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио
олимпийские кольца, Li He/XinHua

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов в понедельник, 2 августа, завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в столице Японии, в весовой категории до 130 килограммов.

Согласно последней информации, в борьбе за бронзу россиянин одержал победу над чилийским спортсменом Ясмани Акоста Фернандесом. Таким образом, Сергей Семенов принес своей стране 50-ю медаль Олимпийских игр в Токио.

Ранее сегодня стало известно, что российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала "бронзу" в вольных упражнениях, набрав 14,166 балла.

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