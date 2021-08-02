Гимнастка Мельникова принесла российской сборной «бронзу» Олимпиады

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2 августа 2021, 13:06

Ангелина Мельникова, Panoramic/Keystone Press Agency

Гимнастка Ангелина Мельникова в понедельник, 2 августа, завоевала "бронзу" в вольных упражнениях и принесла сборной России 47-ю награду на Олимпийских играх, которые проходят сейчас в Токио.

Ангелина Мельникова получила за выступление 14,166 балла. Аналогичное количество баллов набрала японская спортсменка Маи Мураками, которая также завоевала бронзовую медаль.

"Золото" получила американка Джейд Кэри (14,366), а "серебро" досталось итальянской гимнастке Ванессе Феррари (14,200).

Отметим, что бронза Мельниковой стала 15-й у сборной России на Олимпиаде в Токио. У российских спортсменов также 12 золотых и 20 серебряных медалей.

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