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Российские велогонщицы завоевали «бронзу» в командном спринте на Олимпиаде

, 12:18

Российские велогонщицы завоевали «бронзу» в командном спринте на Олимпиаде
Олимпийские игры в Токио, Friso Gentsch/dpa

Утром в понедельник, 2 августа, стало известно, что российские велогонщицы на треке Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсменки (32,252 секунды) победили в погоне за "бронзой" Лорин ван Риссен и Шанне Браспеннинкс (32,504) из Нидерландов. Мировой рекорд в командной гонке по велотреку на Олимпиаде в Токио установили спортсменки из Германии.

Дарья Шмелева и Анастасия Войнова принесли российской сборной 46-ю медаль Олимпийских игр, которые сейчас проходят в столице Японии.

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