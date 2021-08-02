Россиянин Каменский завоевал «серебро» в стрельбе из винтовки на Олимпийских играх в Токио

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2 августа 2021, 12:12

олимпийские кольца, Swen Pförtner/dpa

Российский спортсмен Сергей Каменский завоевал "серебро" в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров в рамках Олимпийских игр, которые в настоящий момент проходят в столице Японии.

В финале Сергей Каменский набрал 464,2 очка. Золотую медаль получил китайский спортсмен Чжан Чанхун с показателем 466,00 – данный результат стал мировым рекордом. Бронзовым призером соревнования является серб Миленко Себич (448,2).

Напомним, ранее на Олимпийских играх в Токио Каменский завоевал "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции в десять метров в миксте.

К настоящему моменту у сборной России на Олимпиаде 45 наград: 12 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых.

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