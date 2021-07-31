Российские саблистки завоевали «золото» в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио
31 июля 2021, 14:56
Днем в субботу, 31 июля, женская сборная России завоевала "золото" командного турнира по фехтованию на саблях в рамках летних Олимпийских игр, которые в настоящий момент проходят в Токио.
Согласно последней информации, в финале командного турнира российская сборная одержала победу над национальной командой Франции. Уточняется, что противостояние спортсменок завершилось сегодня с общим счетом 45:41.
Отметим, что составе сборной РФ на Олимпиаде выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.
Ранее сегодня россиянка Юлия Зыкова завоевала "серебро" на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Наша соотечественница Юлия Каримова получила бронзовую медаль.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.