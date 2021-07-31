Российские саблистки завоевали «золото» в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио

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31 июля 2021, 14:56

фехтование на саблях, Zhang Hongxiang/XinHua

Днем в субботу, 31 июля, женская сборная России завоевала "золото" командного турнира по фехтованию на саблях в рамках летних Олимпийских игр, которые в настоящий момент проходят в Токио.

Согласно последней информации, в финале командного турнира российская сборная одержала победу над национальной командой Франции. Уточняется, что противостояние спортсменок завершилось сегодня с общим счетом 45:41.

Отметим, что составе сборной РФ на Олимпиаде выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Ранее сегодня россиянка Юлия Зыкова завоевала "серебро" на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Наша соотечественница Юлия Каримова получила бронзовую медаль.

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