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Россиянки Зыкова и Каримова завоевали «серебро» и «бронзу» в стрельбе из винтовки на Олимпиаде

, 11:23

Россиянки Зыкова и Каримова завоевали «серебро» и «бронзу» в стрельбе из винтовки на Олимпиаде
олимпийские кольца, Swen Pförtner/dpa

Россиянка Юлия Зыкова завоевала "серебро" на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Наша соотечественница Юлия Каримова получила бронзовую медаль.

Согласно последней информации, Юлия Зыкова в финале набрала 461,9 очка, а Юлия Каримова – 450,3. Вышеуказанные медали стали для российской сборной 35-й и 36-й на Олимпиаде, которая в настоящий момент проходит в столице Японии. "Золото" завоевала швейцарская спортсменка Нина Кристен с показателем 463,9 очка.

Напомним, что сейчас у команды РФ 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

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