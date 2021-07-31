На Олимпиаде в Токио выявили 21 новый случай заражения COVID-19

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31 июля 2021, 07:34 Источник: ТАСС

Олимпийские игры в Токио, Joel Marklund/Keystone Press Agency

В субботу, 31 июля, стало известно, что за сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получил по меньшей мере 21 человек, задействованный в проведении Олимпийских игр в Токио.

Согласно последней информации, среди заболевших СOVID-19 нет спортсменов. Таким образом, общее количество случаев инфицирования, задействованных в проведении Олимпиады, достигло к настоящему моменту 246.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице Японии до 31 августа было решено продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса нового типа, который, в частности, предполагает ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. Отметим, что в этом году Олимпиада проходит без болельщиков.

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