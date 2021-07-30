В Сочи не сделавших прививку от COVID-19 туристов обяжут выплатить штраф

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30 июля 2021, 18:29 Источник: РИА Новости

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В Сочи некоторых туристов будут привлекать к личной и административной ответственности. По словам Светланы Батяйкиной, директора департамента курортов и туризма администрации города, речь идет о тех, кто при заселении в отель не вакцинируется от COVID-19 в течение трех дней.

По данным пресс-службы муниципалитета, с первого августа для заселения в отель от человека потребуется справка о перенесенной коронавирусной инфекции, сертификат о вакцинации. При этом гражданин может предоставить отрицательный ПЦР-тест и в письменной форме согласиться с тем, что его вакцинируют на курорте.

Батяйкина подчеркнула, что “И здесь следует административная ответственность и штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей. Гость осведомлен”. Она отметила, что человеку придется привиться в течение трех дней.

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