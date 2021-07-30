Губерниев назвал американского пловца Мерфи «лузером и непорядочным человеком»

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30 июля 2021, 13:16

Дмитрий Губерниев, Anatoliy Kolushenko/Russian Look

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил слова американского пловца Райана Мерфи о том, что он не считает заплыв на Олимпийских играх в Токио на 200 метров на спине "чистым".

Дмитрий Губерниев заявил, что Райан Мерфи, который пришел к финишу вторым, "лузер и непорядочный человек". Комментатор в беседе с RT подчеркнул, что у России в плавании нет проблем с допингом, вследствие чего реакция американского спортсмена "абсолютно неадекватная".

По мнению телеведущего, Райан Мерфи и британский пловец Люк Гринбэнк "очень горько переживают" свое поражение. Губерниев напомнил, что четверть века Америка выигрывала у всего мира в плавании, и тут "российский, подмосковный парень оставил их без золота".

Комментатор счел подобные заявления "воплями" проигравших, которые не могут держать удар. "Поэтому, тьфу на них", – заключил Дмитрий Губерниев.

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