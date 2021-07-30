Американский пловец Мерфи заподозрил россиянина Рылова в допинге, но затем отказался от своих слов

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30 июля 2021, 10:46 Источник: ТАСС

Райан Мерфи, Евгений Рылов и Люк Гринбэнк, Люк Гринбэнк

Американский спортсмен Райан Мерфи после поражения Евгению Рылову в рамках Олимпиады в Токио заявил, что "участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым", но позже отказался от своих слов.

Ранее сегодня стало известно, что Рылов получил золотую медаль и поставил олимпийский рекорд, проплыв дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды. Мерфи пришел к финишу вторым с отставанием в 0,88 секунды, третьим финишировал британец Люк Гринбэнк (+1,45).

После заплыва спортсмен из США заявил, что соревнование "возможно, не было чистым", но позже отметил, что никого не обвинял в использовании каких-либо веществ. Райан Мерфи добавил, что поздравляет Евгения и Люка, которые являются очень талантливыми пловцами. Американец уточнил, что говорил в целом о проблеме допинга в плавании, а также о том, что Международной федерации плавания (FINA) следует быть более транспарентной. "Я не подозреваю Евгения", – заключил Мерфи.

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