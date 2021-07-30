Пловец Евгений Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом

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30 июля 2021, 07:10

Евгений Рылов, Alexander Kulebyakin/Russian Look

Российский пловец Евгений Рылов получил "золото" на Олимпиаде в Токио на дистанции двести метров на спине, а также обновил рекорд, который ранее поставил американский спортсмен Тайлер Клэри.

Рылов в финале продемонстрировал результат 1 минута 53,27 секунды, а Клэри проплыл ту же дистанцию за 1 минуту 53,41 секунды.

Второе место занял американец Райан Мерфи, который отстал от россиянина на 0,88 секунды, бронза же досталась британцу Люку Гринбэнку (+1,45).

Напомним, ранее 24-летний Евгений Рылов победил в Токио на стометровке на спине, позволив сборной своей страны завоевать серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Кроме того, в рамках Игр-2016, которые проходили в Рио-де-Жанейро, спортсмен стал третьим на двухсотметровке на спине. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира и Европы в данной программе.

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