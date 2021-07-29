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Пловчиха Ефимова не поддалась на провокацию на Олимпиаде по примеру Медведева

, 17:35

Пловчиха Ефимова не поддалась на провокацию на Олимпиаде по примеру Медведева
Юлия Ефимова, фото из социальных сетей

Представители зарубежных СМИ предприняли попытку спровоцировать вопросами российскую пловчиху Юлию Ефимову на Олимпиаде в Японии. Ранее подобное произошло с теннисистом Даниилом Медведевым.

29-летняя шестикратная чемпионка мира Ефимова сообщила, что на провокацию она не поддалась. “Была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово”,- сказала пловчиха. По словам Ефимовой, “Медведев правильно ответил журналисту”, пишет “Взгляд” со ссылкой на ТАСС.

Ранее российская делегация обратилась к оргкомитету Олимпийских игр в Токио с просьбой провести расследование инцидента с журналистами. Спустя некоторое время поступила информация о том, что к расследованию уже приступили.

Отметим, что после победы Медведева у спортсмена из Италии Фабио Фоньини в рамках матча третьего круга Олимпиады чилийский журналист, обращаясь к российскому теннисисту, назвал всех спортсменов из России “читерами” и поинтересовался, как он себя чувствует c этим клеймом. Победитель 11 турниров ATP в одиночном разряде пристыдил представителя СМИ и обратился к представителям Международной теннисной федерации с требованием больше не допускать журналиста на соревнования.

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