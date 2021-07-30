Лучница Осипова завоевала «серебро» на Олимпиаде в Токио
30 июля 2021, 11:18
Российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, спортсменка принесла сборной России 32-ю медаль Олимпиады.
Согласно последней информации, в финале Елена Осипова проиграла после перестрелки кореянке Ан Сан – 5:6. Уточняется, что бронзовую медаль в данном виде спорта получила итальянка Лучилла Боари.
Напомним, ранее сегодня американский спортсмен Райан Мерфи после поражения Евгению Рылову в рамках Олимпиады в Токио заявил, что "участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым", но позже отказался от своих слов.
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