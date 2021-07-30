В РУСАДА призвали олимпийцев не реагировать на «эмоциональные выпады» других спортсменов

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30 июля 2021, 11:00

Олимпийские игры, спортсмен, Xu Chang/XinHua

Исполняющий обязанности гендиректора РУСАДА Михаил Буханов оценил заявление американского пловца Райана Мерфи о том, что он не считает заплыв на Олимпийских играх на 200 метров на спине "чистым".

Михаил Буханов подчеркнул, что все спортсмены, которые были отправлены на Олимпиаду в Токио, полностью подготовились к мероприятию в соответствии со стандартами. "Люди проверялись, тем более, что наше агентство международного уровня", – отметил и.о. генерального директора РУСАДА.

Буханов в беседе с RT уточнил, что могут быть различные эмоции в любом варианте на соревнованиях подобного рода. "Это всего лишь эмоции", – заметил он и добавил, что важно быть олимпийцем и не реагировать на подобные выпады.

Напомним, ранее американский пловец Райан Мерфи после победы в заплыве на 200 метров на спине российского спортсмена Евгения Рылова предположил, что, возможно, в заплыве "не все было чисто".

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