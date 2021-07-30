Виталина Бацарашкина выиграла второе «золото» в стрельбе из пистолета на Олимпиаде в Токио
30 июля 2021, 09:58
Российская спортсменка Виталина Бацарашкина принесла сборной своей страны десятую золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Она одержала победу в стрельбе из пистолета с расстояния 25 метров.
В финальной перестрелке россиянка обошла кореянку Ким Минджун. Бронзовую медаль в данном виде спорта завоевала китаянка Сяо Цзяжуйсюань.
Отметим, что для Виталины Бацарашкиной это уже вторая золотая медаль на Олимпиаде в Токио. Ранее спортсменка победила на соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, а также стала серебряным призером в миксте.
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