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Российские пловцы завоевали «серебро» Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем

, 07:09

Российские пловцы завоевали «серебро» Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
олимпийские кольца, Dirk Waem/Keystone Press Agency

Утром в среду, 28 июля, стало известно, что мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем в рамках Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

Уточняется, что пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк в финале продемонстрировали время 7 минут 1,81 секунды. Напомним, что накануне Рылов заработал для своей команды золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.

Отметим, что в настоящий момент у российской сборной на Олимпийских играх в Токио семь золотых, восемь серебряных, а также четыре бронзовые награды.

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