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Российский тхэквондист Ларин завоевал «золото» на Олимпиаде

, 16:41

Российский тхэквондист Ларин завоевал «золото» на Олимпиаде
олимпийские кольца, Zhang Hongxiang/XinHua

Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал "золото" на Олимпийских играх, тем самым принеся сборной РФ седьмую награду высшей пробы на Олимпиаде, которая в настоящий момент проходит в Токио.

Владислав Ларин в финале весовой категории свыше 80 кг обошел спортсмена из Северной Македонии Деяна Георгиевски со счетом 15:9.

Отметим, что это был последний вид программы олимпийского турнира по данному виду спорта. Российская сборная по тхэквондо впервые за всю историю стала победителем медального зачета на Олимпийских играх и досрочно вышла на первое место.

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