Российский тхэквондист Ларин завоевал «золото» на Олимпиаде
27 июля 2021, 16:41
Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал "золото" на Олимпийских играх, тем самым принеся сборной РФ седьмую награду высшей пробы на Олимпиаде, которая в настоящий момент проходит в Токио.
Владислав Ларин в финале весовой категории свыше 80 кг обошел спортсмена из Северной Македонии Деяна Георгиевски со счетом 15:9.
Отметим, что это был последний вид программы олимпийского турнира по данному виду спорта. Российская сборная по тхэквондо впервые за всю историю стала победителем медального зачета на Олимпийских играх и досрочно вышла на первое место.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.