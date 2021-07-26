Кто из южноуральцев может выиграть медали Олимпиады

Аргументы Недели → Спорт

26 июля 2021, 11:07 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

Олимпийский комитет России

Челябинскую область представляют 8 спортсменов.

В Токио продолжаются Олимпийские игры 2020. От Южного Урала в состязаниях участвуют Эльвина Каримова, Евгения Головина и Мария Берснева (водное поло), Владимир Иванов (бадминтон), Екатерина Курочкина (академическая гребля), Василий Мизинов (спортивная ходьба), Екатерина Александрова (теннис), Татьяна Минина (тхэквондо). Об этом сообщает «Губерния».

Как рассказал изданию министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов, медальные перспективы есть у ватерполисток. В национальную сборную вошли представительницы из златоустовской команды «Динамо-Уралочка». Также глава ведомства высоко оценил шансы Василия Мизинова и Владимира Иванова.

«Хочу уточнить: прогнозы – вещь очень приблизительная и условная. Поэтому пусть наши олимпийцы выступают, а медали будем считать по факту», — добавил Максим Соколов.

Как ранее писал сайт «Аргументы Недели», тхэквондистка Татьяна Минина из Челябинска удостоена серебряной олимпийской медали.

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