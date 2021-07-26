Спортсменка из Челябинска Татьяна Минина стала серебряным призером Олимпиады в Токио

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26 июля 2021, 07:08 Анна Семенова

Татьяна выступает в категории до 57 кг. Фото со страницы Татьяны Мининой в Инстаграм

Тхэквондистка Татьяна Минина уступила в финале сопернице из США

Совсем немного не хватило нашей землячке до полного триумфа на Олимпиаде в Токио. Тхэквондистка Татьяна Минина разгромила всех соперниц, дойдя до полуфинала. Вчера, 25 июля, челябинке выпало бороться за первое место с 18-летней американкой Анастасией Золотич. Небольшой разрыв в счете (17:25) и Татьяна завершила соревнования с серебряной медалью.

Татьяна Минина – пятикратная чемпионка Европы, дважды серебряный призер Чемпионатов мира. В детстве она занималась художественной гимнастикой, а в 10 лет попала в тхэквондо, с которым связала свою жизнь.

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