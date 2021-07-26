Россияне Бондарь и Минибаев заняли третье место в прыжках в воду с 10 метров на Олимпиаде в Токио

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26 июля 2021, 10:54

Олимпийские игры в Токио, Yohei Osada/AFLO

Утром в понедельник, 26 июля, российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли третье место в прыжках в воду с 10 метров на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Токио.

Согласно последней информации, победу в прыжках в воду с 10 метров одержали британские спортсмены Томас Дейли и Мэттью Ли (471,81). Второе место заняли представители Китая Юань Цао и Айсэнь Чэнь (470,58).

Отметим, что российская команда к настоящему моменту получила третью бронзовую медаль в рамках Олимпийских игр в Токио. Ранее сообщалось, что пловцы из России заняли седьмое место в эстафете 4 × 100 метров вольным стилем.

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