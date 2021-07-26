Россияне Бондарь и Минибаев заняли третье место в прыжках в воду с 10 метров на Олимпиаде в Токио
26 июля 2021, 10:54
Утром в понедельник, 26 июля, российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли третье место в прыжках в воду с 10 метров на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Токио.
Согласно последней информации, победу в прыжках в воду с 10 метров одержали британские спортсмены Томас Дейли и Мэттью Ли (471,81). Второе место заняли представители Китая Юань Цао и Айсэнь Чэнь (470,58).
Отметим, что российская команда к настоящему моменту получила третью бронзовую медаль в рамках Олимпийских игр в Токио. Ранее сообщалось, что пловцы из России заняли седьмое место в эстафете 4 × 100 метров вольным стилем.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.