Макрон заявил, что церемония открытия Олимпиады 2024 года в Париже пройдет на берегах Сены и на самой реке

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25 июля 2021, 13:14 Источник: L'Equipe

Сена, pixabay.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в беседе с журналистами, что торжественная церемония открытия в 2024 году летних Олимпийских игр в Париже состоится на берегах Сены, а также на самой реке.

Макрон подчеркнул, что власти Франции хотят сделать церемонию открытия Олимпиады "подлинно народно", открытой абсолютно для всех, инновационной и уникальной.

Французский лидер уточнил, что работы по организации церемонии открытия Олимпийских игр уже сейчас ведутся с председателем Национального олимпийского комитета (НОК) Франции Тони Эстанге, мэрией Парижа, а также государственными и частными структурами.

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